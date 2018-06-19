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Сутичка під ВР: постраждали кілька правоохоронців

Сутичка під ВР: постраждали кілька правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Внаслідок штовханини і сутички під стінами парламенту постраждали кілька правоохоронців, одного учасника події затримали. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

“Вранці учасники акцій перекривали рух у центральній частині Києва, а згодом під стінами парламенту влаштували штовханину і сутичку. За попередніми даними, внаслідок конфлікту кілька правоохоронці отримали тілесні ушкодження. Інформація про постраждалих уточнюється”, — сказано у повідомленні.

Окрім того, одного активного учасника події доставили до управління поліції.

Наразі за порядком біля Верховної Ради стежать близько 500 правоохоронців.

Як повідомляв УНН, 19 червня біля ВР між мітингувальниками і правоохоронцями відбулася штовханина, після чого учасники акції рушили до другого під’їзду парламенту.

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