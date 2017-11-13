Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинскому журналисту Роману Сущенко разрешено очередное свидание с женой и дочерью в тюрьме Лефортово. Об этом на своей странице в Twitter сообщил адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"20 ноября украинскому журналисту Роману Сущенко разрешено очередное свидание с женой и дочерью в тюрьме Лефортово", - написал Фейгин.
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Защитник также не исключил, что это свидание может стать последним "до начала суда по существу".
Напомним, как сообщил адвокат Марк Фейгин, дело в отношении украинского журналиста Романа Сущенко завершено. По версии ФСБ Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украине.
Как сообщал УНН, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года. Российское следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже задержанному и арестованному в РФ украинскому журналисту Роману Сущенко.