Сущенку дозволили побачення із дружиною та донькою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українському журналісту Роману Сущенко дозволено чергове побачення з дружиною і дочкою в тюрмі Лефортово. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
“20 листопада українському журналісту Роману Сущенко дозволено чергове побачення з дружиною і дочкою в тюрмі Лефортово”, — написав Фейгін.
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Захисник також не виключив, що це побачення може стати останнім “до початку суду по суті”.
Нагадаємо, як повідомив адвокат Марк Фейгін, справу стосовно українського журналіста Романа Сущенко завершено. За версією ФСБ Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну.
Як повідомляв УНН, журналіста Романа Сущенко затримали в Москві 30 вересня минулого року. Російське слідство пред’явило офіційне звинувачення в шпигунстві затриманому і заарештованому в РФ українського журналіста Роману Сущенко.