Суррогатное материнство: МИД будет рассматривать каждый случай передачи детей биологическим родителям
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут рассматривать каждый случай передачи биологическим родителям за рубежом их детей, рожденных суррогатными матерями на украинской территории. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии Радио Свобода, передает УНН.
"Мы будем рассматривать каждый такой случай. И в случае, когда мы действительно уверены, что малыш может попасть в хорошую семью, его жизни и здоровью ничего не угрожает, не идет о каких-то криминальных элементах - будут приниматься решения и рекомендоваться другим органам государственной власти поддержать ходатайство", - сказал Енин.
По его мнению, украинское законодательство содержит определенные пробелы в сфере суррогатного материнства, и там, где есть пробелы, там сразу образуется бизнес, в том числе - теневой.
"Евгений Енин добавил, что с целью преодоления той кризисной ситуации, которая проявилась в последние дни, представитель министерства иностранных дел вчера согласовал соответствующий механизм получения соответствующих ходатайств через украинского омбудсмена", - говорится в сообщении.
Напомним, на официальном сайте одной из киевских клиник распространено видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства от иностранцев, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей.