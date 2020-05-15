Сурогатне материнство: МЗС розглядатиме кожен випадок передачі дітей біологічним батькам
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будуть розглядати кожний випадок передачі біологічним батькам за кордоном їхніх дітей, народжених сурогатними матерями на українській території. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в коментарі Радіо Свобода, передає УНН.
“Ми будемо розглядати кожен такий випадок. І у випадку, коли ми дійсно впевнені, що малюк може потрапити в хорошу сім’ю, що його життю і здоров’ю нічого не загрожує, що не йдеться про якісь кримінальні елементи – будуть ухвалюватися рішення і рекомендуватися іншим органам державної влади підтримати таке клопотання”, – сказав Єнін.
На його думку, українське законодавство містить певні прогалини в сфері сурогатного материнства, і там де є прогалини, там одразу утворюється бізнес, в тому числі - тіньовий.
“Євген Єнін додав, що з метою подолання тої кризової ситуації, яка проявилася протягом останніх днів, представник міністерства закордонних справ учора погодив відповідний механізм отримання відповідних клопотань через українського омбудсмена”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, народжених методом сурогатного материнства від іноземців, які наразі перебувають в одному з київських готелів.