Сурогатне материнство: МЗС розглядатиме кожен випадок передачі дітей біологічним батькам

“Ми будемо розглядати кожен такий випадок. І у випадку, коли ми дійсно впевнені, що малюк може потрапити в хорошу сім’ю, що його життю і здоров’ю нічого не загрожує, що не йдеться про якісь кримінальні елементи – будуть ухвалюватися рішення і рекомендуватися іншим органам державної влади підтримати таке клопотання”, – сказав Єнін.

На його думку, українське законодавство містить певні прогалини в сфері сурогатного материнства, і там де є прогалини, там одразу утворюється бізнес, в тому числі - тіньовий.

“Євген Єнін додав, що з метою подолання тої кризової ситуації, яка проявилася протягом останніх днів, представник міністерства закордонних справ учора погодив відповідний механізм отримання відповідних клопотань через українського омбудсмена”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, народжених методом сурогатного материнства від іноземців, які наразі перебувають в одному з київських готелів.