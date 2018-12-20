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Суркис не покидает надежду попасть на выборы в УЕФА

Киев • УНН

 • 10975 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Вице-президент УЕФА от Украины Григорий Суркис хочет вернуться в ряды Федерации футбола Украина. Об этом свидетельствует письмо на имя Президента Украины Петра Порошенка, которое обнародовал первый Президент Украины Леонид Кравчук, передает УНН.

Суркис не покидает надежду попасть на выборы в УЕФА

Отметим, что о существовании письма стало известно вчера, 19 декабря, во время пресс-конференции Кравчука. Само письмо первый Президент позволил журналистам сфотографировать.

Среди прочего, как следует из фотокопий письма, в нем содержится просьба к Президенту вернуть Григория Суркиса в ряды ФФУ и выдвинуть его кандидатуру на выборы вице-президентов УЕФА.

Соответствующий документ, по словам Кравчука, подписали 26 ветеранов украинского футбола.

Среди подписантов указанного документа значится фамилия главного тренера ФК "Динамо" Александра Хацкевича и экс-тренера команды Олега Блохина. Однако сам Блохин опроверг свою подпись под упомянутым документом.

Кроме того, подписантом письма указан и известный советский футболист Виктор Матвиенко, ныне уже покойный.

Как писал УНН, на выборы в Исполком УЕФА Украина выдвинула кандидатуру действующего президента ФФУ Андрея Павелко. Более того, сроки подачи документов на выборы истекли еще 7 декабря этого года.

Григорий Суркис же утратил право баллотироваться и того раньше – 17 октября текущего года, по той причине, что он не является действующим главой ФФУ. Также, никто из членов Исполкома украинской Федерации футбола, начиная с марта 2018 года, так и не предложил его кандидатуру в качестве потенциального представителя от Украины.

О завершении карьеры Суркиса в УЕФА уже было заявлено в украинских СМИ, поскольку регламент организации предусматривает четкую процедуру выдвижения кандидатов на выборы в Исполком, и относительно Суркиса она не был выполнена.

Также напомним, Кравчук пообещал получить объяснения от Суркисов из-за неуплаты налогов со стороны ФК "Динамо".

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