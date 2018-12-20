Суркіс не покидає надію потрапити на вибори в УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Віце-президент УЄФА від України Григорій Суркіс хоче повернутися до лав Федерації футболу України. Про це свідчить лист на ім'я Президента України Петра Порошенка, який оприлюднив перший Президент України Леонід Кравчук, передає УНН.
Відзначимо, що про існування листа стало відомо вчора, 19 грудня, під час прес-конференції Кравчука. Сам лист перший Президент дозволив журналістам сфотографувати.
Серед іншого, як випливає з фотокопій листа, в ньому міститься прохання до Президента повернути Григорія Суркіса до лав ФФУ і висунути його кандидатуру на вибори віце-президентів УЄФА.
Відповідний документ, за словами Кравчука, підписали 26 ветеранів українського футболу.
Серед підписантів зазначеного документа значиться прізвище головного тренера ФК "Динамо" Олександра Хацкевича і екс-тренера команди Олега Блохіна. Однак сам Блохін спростував свій підпис під цим документом.
Окрім того, підписантом листа вказано і відомого радянського футболіста Віктора Матвієнка, нині вже покійного.
Як писав УНН, на вибори до Виконкому УЄФА Україна висунула кандидатуру чинного президента ФФУ Андрія Павелка. Більше того, терміни подачі документів на вибори закінчилися ще 7 грудня цього року.
Григорій Суркіс же втратив право балотуватися й ще раніше - 17 жовтня поточного року, з тієї причини, що він не є чинним головою ФФУ. Також, ніхто з членів Виконкому української Федерації футболу, починаючи з березня 2018 року, так і не запропонував його кандидатуру як потенційного представника від України.
Про завершення кар'єри Суркіса в УЄФА вже було заявлено в українських ЗМІ, оскільки регламент організації передбачає чітку процедуру висунення кандидатів на вибори до Виконкому, і щодо Суркіса вона не була виконана.
Також нагадаємо, Кравчук пообіцяв отримати пояснення від Суркісів через несплату податків з боку ФК "Динамо".