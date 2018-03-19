Суркис опроверг слухи относительно покупки иностранного клуба

“Недавно вышли слухи, что я якобы хочу приобрести бухарестское „Динамо“. Уже бы написали, что „Барселону“ или „Реал“.

Все и так знают, что мое сердце — с киевским „Динамо“. А отвечать на какие-то вещи из интернета, которые запускаются не понятно для чего, не хочу. Моя задача — чтобы киевское „Динамо“ проходило таких соперников, как „Лацио“, а не думать о том, чтобы покупать какие-то команды”, — заявил 59-летний президент.

Примечательно, что ранее румынские СМИ разместили информацию о желании Суркиса приобрести контрольный пакет акций ФК “Динамо” из Бухареста.

Отметим, что 18-кратный чемпион Румынии “Динамо” Бухарест сейчас занимает 6-е место в таблице внутренней лиги.

Добавим также, И.Суркис является президентом киевского “Динамо” с 2002 года. За время его руководства киевский клуб по шесть раз выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.