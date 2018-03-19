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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17669 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 22727 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Суркис опроверг слухи относительно покупки иностранного клуба

Суркис опроверг слухи относительно покупки иностранного клуба

Киев  •  УНН

 • 7920 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент киевского “Динамо” рассказал действительно ли он заинтересован в приобретении бухарестского “Динамо”. Об этом 59-летний руководитель киевского “Динамо” сообщил в интервью Football Hub, передает УНН.

“Недавно вышли слухи, что я якобы хочу приобрести бухарестское „Динамо“. Уже бы написали, что „Барселону“ или „Реал“.

Все и так знают, что мое сердце — с киевским „Динамо“. А отвечать на какие-то вещи из интернета, которые запускаются не понятно для чего, не хочу. Моя задача — чтобы киевское „Динамо“ проходило таких соперников, как „Лацио“, а не думать о том, чтобы покупать какие-то команды”, — заявил 59-летний президент.

Примечательно, что ранее румынские СМИ разместили информацию о желании Суркиса приобрести контрольный пакет акций ФК “Динамо” из Бухареста.

Отметим, что 18-кратный чемпион Румынии “Динамо” Бухарест сейчас занимает 6-е место в таблице внутренней лиги.

Добавим также, И.Суркис является президентом киевского “Динамо” с 2002 года. За время его руководства киевский клуб по шесть раз выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

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