Суркіс спростував чутки з приводу купівлі іноземного клубу

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент київського “Динамо” розповів чи насправді він зацікавлений у придбанні бухарестського “Динамо”. Про це 59-річний керівник київського “Динамо” повідомив в інтерв’ю Football Hub, передає УНН.

“Нещодавно вийшли чутки, що я нібито бажаю придбати бухарестське „Динамо“. Вже б написали, що „Барселону“ або „Реал“.

Всі і так знають, що моє серце — з київським „Динамо“. А відповідати на якісь речі з інтернету, які запускаються не зрозуміло для чого, не хочу. Моє завдання — щоб київське „Динамо“ проходило таких суперників, як „Лаціо“, а не думати про те, щоб купувати якісь команди”, — заявив 59-річний президент.

Примітно, що раніше румунські ЗМІ розмістили інформацію про бажання Суркіса придбати контрольний пакет акцій ФК “Динамо” з Бухареста.

Зазначимо, що 18-кратний чемпіон Румунії “Динамо” Бухарест наразі посідає 6-те місце в таблиці внутрішньої ліги.

Додамо також, І.Суркіс є президентом київського “Динамо” починаючи з 2002 року. За час його керівництва київський клуб по шість разів виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

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