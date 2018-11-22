Суркис рассказал о периоде, когда едва не покинул "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что в определенный период были проблемы и задумывался чтобы покинуть киевский клуб, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
Суркис вспомнил судебные дела во время национализации “Приватбанка” и отметил, что тогда судьба клуба повисла в воздухе.
“В начале 2017 года ..., когда во время национализации ”Приватбанка“ нас, обычных вкладчиков, ни с того ни с сего обвинили в причастности к управлению предприятием и заблокировали счета — было серьезное желание бросить все и громко произнести: ”Платите сами!“ Ну, а как еще?! Заблокировали счета, работавшие исключительно на "Динамо" ... И тогда сначала я подумал о том, какой будет реакция футболистов и тренеров, а потом решил бороться до конца”, - заявил Суркис.
Кроме того, Суркис прокомментировал налоговый скандал с “Динамо”, однако так и не объяснил, почему официальные зарплаты его подопечных составляют вего 18 тыс. грн в месяц.
Ранее СМИ со ссылкой на зарплатные ведомости столичного клуба пришли к выводу, что ФК уклонился от уплаты налогов в течение трех лет на сумму примерно в 30 млн долларов.
Отметим, что ГФС недавно проверяла налоги “Динамо” и признала наличие оффшорной структуры в схеме финансирования клуба. Речь о Dynamo Kiev (Cyprus), через который, собственно, и происходит искусственное занижение налоговой нагрузки на ФК.