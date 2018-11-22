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Суркіс розповів про період, коли ледь не покинув "Динамо"

Суркіс розповів про період, коли ледь не покинув "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що в певний період мав проблеми та задумувався аби покинути київський клуб, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".

Суркіс пригадав судові справи під час націоналізації “Приватбанку” і відзначив, що тоді доля клубу повисла у повітрі.

“На початку 2017-го..., коли під час націоналізації "Приватбанку“ нас, звичайних вкладників, ні з того ні з сього звинуватили в причетності до управління підприємством і заблокували рахунки — було серйозне бажання кинути все і голосно вимовити: "Платіть самі!“ Ну, а як ще?! Заблокували рахунки, які працювали виключно на "Динамо" ... І тоді спочатку я подумав про те, якою буде реакція футболістів і тренерів, а потім вирішив боротися до кінця”, — заявив Суркіс.

Крім того, Суркіс прокоментував податковий скандал з “Динамо”, проте так і не пояснив, чому офіційні зарплати його підопічних складають вього 18 тис. грн на місяць.

Раніше ЗМІ із посилання на зарплатні відомості столичного клубу прийшли до висновку, що ФК ухилився від сплати податків протягом трьох років на суму приблизно в 30 млн доларів.

Зауважимо, що ДФС нещодавно перевіряла податки “Динамо” та визнало наявність офшорної структури у схемі фінансування клубу. Мова про Dynamo Kiev (Cyprus), через який, власне, і відбувається штучне заниження податкового навантаження на ФК.

Українські Національні Новини

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