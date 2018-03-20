Суркис о ситуации с Хачериди: тренерам всегда виднее

“Я не был на скамейке. Я прочитал в прессе то, что сказал мне Хацкевич, что он сказал Хачериди выходить, тот за полторы-две минуты даже бутсы не надел. Тренерам всегда виднее. Думаю, они внутри коллектива разберутся. Хачериди, по-моему, твердо вознамерился играть в каком-то серьезном западном клубе, если его туда возьмут. Я считаю, что он просто должен привести себя в порядок и доиграть достойно. Хачериди действительно много лет отдал киевскому „Динамо“, за что ему очень благодарен. У него были как хорошие игры, так и плохие. Он действительно — „динамовец“, который много лет играл в этой команде. У меня для него двери всегда открыты, но он должен соответствовать уровню игры команды”, — подчеркнул президент титулованного клуба страны.

Также Суркис прокомментировал информацию по поводу будто подписанного контракта его футболиста с “Шахтером”.

“О том, что Мораес перешел в „Шахтер“, вернее подписал контракт, мне не известно. Я с ним разговаривал, он сказал, что ничего не подписывал. В приоритете у него хороший дорогой контракт в Китае или Саудовской Аравии. Если ему не предложат, то он будет рассматривать наше предложение. Я считаю, что оно тоже достойное. А если он решит перейти в „Шахтер“ — так это тоже его право”, — подчеркнул Суркис.

Заметим, что Хачериди выступает за “Динамо” с 2007 года и в целом провел за коллектив 237 баталий, выиграл по три чемпионата и Суперкубка страны и два Кубка Украины.

Как сообщал УНН, по словам Хацкевича Хачериди не захотел выходить на замену в матче с “Лацио”.