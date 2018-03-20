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Суркіс про ситуацію з Хачеріді: тренерам завжди видніше

Суркіс про ситуацію з Хачеріді: тренерам завжди видніше

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент київського “Динамо” Ігор Суркіс прокоментував ситуацію з оборонцем Євгеном Хачеріді та бразильським нападником клубу Жуніором Мораесом, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.

“Я ж не був на лавці. Я прочитав у пресі те, що сказав мені Хацкевич, що він сказав Хачеріді виходити, той за півтори-дві хвилини навіть бутси не надів. Тренерам завжди видніше. Думаю, вони всередині колективу розберуться. Хачеріді, по-моєму, твердо намірився грати в якомусь серйозному західному клубі, якщо його туди візьмуть. Я вважаю, що він просто повинен привести себе до ладу та дограти гідно. Хачеріді дійсно багато років віддав київському „Динамо“, за що йому дуже вдячний. У нього були як хороші ігри, так і погані. Він дійсно — „динамівець“, який багато років відіграв у цій команді. У мене для нього двері завжди відчинені, але він повинен відповідати рівню гри команди”, — наголосив президент титулованого клубу країни.

Також Суркіс прокоментував інформацію з приводу ніби підписаного контракту його футболіста із “Шахтарем”.

“Про те, що Мораес перейшов в „Шахтар“, вірніше підписав контракт, мені не відомо. Я з ним розмовляв, він сказав, що нічого не підписував. У пріоритеті в нього хороший дорогий контракт в Китаї чи Саудівській Аравії. Якщо йому не запропонують, то він буде розглядати нашу пропозицію. Я вважаю, що вона теж гідна. А якщо він вирішить перейти в „Шахтар“ — так це теж його право”, — підкреслив Суркіс.

Зауважимо, що Хачеріді виступає за “Динамо” з 2007 року і загалом провів за колектив 237 баталій, виграв по три чемпіонати і Суперкубки країни та два Кубки України.

Як повідомляв УНН, за словами Хацкевича Хачеріді не захотів виходити на заміну у матчі-відповіді з “Лаціо”.

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