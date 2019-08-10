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Супрун развеяла мифы про радостное и безоблачное родительство

Супрун развеяла мифы про радостное и безоблачное родительство

Киев  •  УНН

 • 62477 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла мифы про радостное и безоблачное родительство, и, в частности, дала советы по профилактике и лечению ряда связанных с родами проблем. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Реклама создает образ радостного и светлого родительства, глянец утверждает, что материнство — это роскошные формы и красивые волосы, а родители, которые год назад требовали внуков, удивляются: „А что же вы хотели? Дети это тяжело“. Трудно — не то слово”, — написала Супрун, приведя следующую статистику:

“13% рожениц имеют депрессию, 9% — тревожное расстройство, а 3-5% — обсцесивно-компульсивное расстройство. Женщины, родившие со значительным вмешательством и риском для жизни, вероятно, будут иметь посттравматический расстройство. До 12% родителей переживают выгорания”.

“Об этом надо говорить, называть вещи своими именами и учиться управлять такими состояниями. Время осознавать родительство рационально и сочувственно”, — отметила Супрун.

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Она, в частности, более подробно рассказала о послеродовой депрессии.

“Послеродовая депрессия — это не просто печаль и усталость после рождения ребенка. Это — длительная депрессия, которая может становиться все тяжелее, и ставит под угрозу уход за ребенком, собой, семейными отношениями, здоровьем и даже жизню”, — рассказала и.о. министра здравоохранения, добавив, что “это психическое состояние пока называют околородовой депрессией, поскольку начинается она в основном во время беременности, а после родов усиливается. Особенно рискуют женщины, которые рожают впервые, матери подросткового возраста и женщины с травматическими родами”.

Супрун рассказала как отличить депрессию, связанную с рождением ребенка, от просто сложностей материнства.

“Понять, что это именно депрессия, а не усталость и тревожность — непросто. Но если игнорировать околородовую депрессию, она может закончиться суицидом, убийством или психозом. Сразу стоит отметить: женщина не виновата, что находится в таком состоянии”, — говорится в сообщении.

Она отметила, что если есть не менее 2 симптома из 7 приведенных ниже, которые продолжаются более двух недель несмотря ни на что — скорее всего речь идет о послеродовой депрессии:

  • Постоянная грусть и подавленное настроение.
  • Не радуют вещи, которые когда-то приносили радость. После родов редко бывает так, что потраченное время на себя или хорошая погода не радуют. Но если нет радости от долгожданного времени на сериал, книгу, пребывание в одиночестве — это очень тревожный сигнал.
  • Нарушение сна. Матери спят мало, и выспаться особенно возможности нет. Поэтому трудно сказать, является ли симптомом нарушенный сон — когда ребенок спит, а мама не может — или нет. И матерям следует давать возможность выспаться. Это и восстановит силы, и укажет на возможное расстройство, если заснуть не удается.
  • Недостаток сил и энергии. Недостаток сна из-за постоянного ухода за ребенком, конечно, лишает сил. И опять же — это ненормально, что женщина мало отдыхает и постоянно занята. Поэтому молодые матери, как и все люди, имеют достаточно отдыхать.
  • Заторможенность или чрезмерное возбуждение. Это нетипично для матерей, поэтому замедленная речь или сплошная суета — плохие знаки.
  • Чувство вины и никчемности. Международные обзоры говорят, что эти признаки депрессии редко бывают у рожениц, а есть — это довколопологова депрессия. Хотя в нашей культуре чувство вины у матери развивается благодаря общественной и информационному воздействию. И это, безусловно, следует изменить на поддержку и понимание.
  • Суицидальные мысли. Они очень редко сопровождают материнство, но часто — депрессивное расстройство. Поэтому если женщина с младенцем на руках полагает, что “лучше было бы без нее”, это очень плохо, и нужна срочная помощь. Матери редко говорят о суицидальных намерениях, но если спросить прямо, как правило, признаются, свидетельствуют источники.

Она добавила ссылки на тесты, по которым можно диагностировать околородовую депрессию: Тест 1 “Эдинбургская шкала послеродовой депрессии” и тест 2 “Анкеты по здоровью пациентов (PHQ-9)”.

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В частности, она рассказала как предотвратить послеродовой депрессии.

  • Беременным женщинам следует не только измерять давление и проверять белок в моче, но и проводить скрининг депрессивного расстройства, знать семейную историю и анамнез — были ли ранее депрессивные эпизоды. Если депрессия, то следует убедиться, что это не биполярное расстройство (нужна другая терапия). Если есть психоз — видения, галлюцинации, изменения речи — это повод для неотложной помощи.
  • Образовательные программы для молодых матерей (подростков).
  • Визиты медсестры/брата домой, консультации по телефону, поддержка, заблаговременная когнитивно-поведенческая терапия (при травматических родов).
  • Беременным не рекомендуют принимать антидепрессанты в качестве профилактической меры — ингибиторы обратного захвата серотонина имеет весьма незначительную пользу и возможные побочные эффекты.
  • Очень важно, чтобы отец/партнер помогал с уходом за ребенком и в быту. Пример Швеции показывает, что регулярная помощь отца помогает сократить потребность в антибиотиках и лекарствах против тревожности в первые 3 месяца после родов.

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Она также поделилась советами, как лечить послеродовую депрессию

Супрун пояснила, что первым звеном является психотерапия — она эффективна при умеренной депрессии. Эффективными и доказательными считается когнитивно-поведенческая терапия, поведенческая активация (вы заставляете себя делать что-то хорошее). Но в случае сильной депрессии нужно также медикаментозное лечение ингибиторами обратного захвата серотонина.

“Так, препараты могут попадать в грудное молоко, и есть перечень антидепрессантов, которые считаются безопасными для младенцев. Тем не менее, следует следить, нет ли у ребенка чрезмерной сонливости или нарушения питания. Протокол советует начинать медикаментозную терапию депрессии у рожениц с пол дозы, и постепенно увеличивать при необходимости количество препарата”, — написала и.о. министра.

В частности, Супрун рассказала о послеродовой постравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).

“Для некоторых женщин роды являются настолько травматическим опытом, что вызывают настоящий посттравматический синдром. Такое бывает в случае обвития пуповиной, внепланового кесарева сечения, пребывание младенца в реанимации, чувство беспомощности во время родов, из-за плохого общения с медиками и отсутствие поддержки с их стороны, опыт сексуального насилия в прошлом, физические травмы во время родов (экстренное удаление матки, разрывы 3-го и 4-й степени, пре-эклампсии и эклампсии).

“Женщины с послеродовым ПТСР часто не получали анестезию, или она была неэффективной. Есть также исследования, которые свидетельствуют, что послеродовой ПТСР связан не со сложностью рождения ребенка, а с предыдущим опытом женщины.

Послеродовой ПТСР сопровождают навязчивые мысли о родах, желание говорить о них, читать литературу, консультироваться с врачом, ночные ужасы, сочетание депрессии, тревожности и озлобленности, и дистанцирование от других, в том числе от ребенка. Некоторые вещи могут живо напоминать этот эпизод (так называемые flashbacks, повторные яркие воспоминания), перевозбуждение и панические атаки. Такие женщины склонны отказываться от идеи рождения детей еще”.

Она отметила, что все рекомендации по послеродового психического здоровья отмечают, что матери нужна регулярная профессиональная поддержка и обзор. “Если у матери развивается ПТСР, то сначала врач должен регулярно и внимательно наблюдать за пациенткой. Две трети женщин преодолевают ПТСР без дополнительных вмешательств. Если признаки травмы не проходят, нужна групповая или когнитивно-поведенческая психотерапия. Если она невозможна, неэффективна, есть сопроводительная травма (домашнее насилие), то нужно медикаментозное лечение”, — написала Супрун.

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