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Супрун против шашлыков: есть много мяса вредно

Супрун против шашлыков: есть много мяса вредно

Киев  •  УНН

 • 26207 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун высказалась против шашлыков и дала советы, как уменьшить вредное воздействие на организм. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Предпоследние выходные лета, вероятно, многим хочется провести на природе. Есть много мяса, особенно красного, вредно, но мы не можем запретить шашлыки. Зато даем советы, как готовить их с меньшим вредом", - написала Супрун. Далее она привела ряд советов, которые помогут минимизировать вред.

▪️ Почистите гриль или мангал, прежде чем развести костер. Копоть от предыдущих шашлыков, в которой содержатся канцерогены, пойдет в помойку, а не на стол.

▪️ Выбирайте нежирное мясо для гриля, и срезайте тот жир, что можно срезать. Дело не только в калориях. Когда жир капает на угли и реагирует, образуются полициклические ароматические углеводороды. Чем их больше, тем больше риск рака поджелудочной железы, прямой кишки и молочной железы, свидетельствуют опыты на животных.

▪️ Маринуйте мясо с пряными травами и специями. Розмарин, орегано, черный перец и чили содержат антиоксиданты, которые препятствуют образованию канцерогенных соединений при нагревании. Используйте для маринада томатный или лимонный сок, разбавленный яблочный уксус или соевый соус, но не майонез. Масла не стоит использовать - их нагрев приводит к образованию вредных альдегидов и транс-жиров.

▪️ Заворачивают мясо, рыбу, кебабы в фольгу. Так жир будет меньше капать на дрова, а блюдо будет впитывать меньше копоти.

▪️ Добавляйте овощи. Их должно быть столько же, сколько и мяса, а лучше - больше.

▪️ Сократите время приготовления. Это можно сделать следующим образом: порезать мясо на достаточно мелкие кусочки, чтобы оно быстро прожарилось, и приготовить предварительно в микроволновке или духовке. На пикнике останется лишь снова нагреть.

▪️ Готовьте на разной температуре.

"Этого не просто достичь, но попробуйте жарить на невысокой температуре, чтобы пища не темнела и не подгорала, а затем добавьте жару. Так вы добьетесь желанной реакции Майяра - образования корочки. Но далеко и вредно процесс не зайдет, потому что времени не хватит", - считает Супрун.

▪️ Пейте воду, только воду.

"Да, саперави хорошо дополняет баранину, но на самом деле вы чувствуете жажду, и пьете так много из-за обезвоживания. А безопасной дозы алкоголя не существует. Кроме того, алкоголь повысит риск травматизма или потопления, и после его употребления нельзя сесть за руль. А вода поможет вам переварить пищу и никак не повредит", - подчеркнула Супрун.

▪️ Заботьтесь о гигиене.

"Мойте руки с мылом, и держите сырое мясо отдельно от остальных продуктов. Не оставляют продукты на завтра без холодильника. Накрывайте мытые овощи, чтобы на них не садились мухи. То, что упало, есть уже нельзя. Такие простые правила, но о них забывают, и получают пищевое отравление", - дала совет она.

И на последок Супрун посоветовала не жарить шашклыки топлес.

"Возьмите переодевания. Жарить шашлыки топлесс (жарко же!) - плохая традиция. Во-первых, не стоит находиться без одежды под солнечными лучами - это увеличивает риск ожогов, рака кожи и приводит к фотостарения. Во-вторых, полициклические ароматические углеводы попадают на кожу, и увеличивают риск развития опухолей. Поэтому наденьте одежду с длинными рукавами и брюки на барбекю-вечеринку, а затем переоденьтесь", - написала Супрун.

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