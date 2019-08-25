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Супрун проти шашликів: їсти багато м’яса шкідливо

Супрун проти шашликів: їсти багато м’яса шкідливо

Київ • УНН

 • 26209 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Т.в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун висловилась проти шашликів та дала поради, як зменшити шкідливий вплив на організм. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

“Передостанні вихідні літа, ймовірно, багатьом хочеться провести на природі. Їсти багато м‘яса, особливо червоного, шкідливо, але ми не можемо заборонити шашлики. Натомість наводимо поради, як готувати їх з меншою шкодою”, — написала Супрун. Далі вона навела ряд порад, які допоможуть мінімізувати шкоду.

▪️ Почистіть гриль чи мангал, перш ніж розвести багаття. Копоть від попередніх шашликів, у якій містяться канцерогени, піде в смітник, а не на стіл.

▪️ Обирайте нежирне м’ясо для грилю, і зрізайте той жир, що можна зрізати. Справа не лише в калоріях. Коли жир крапає на вугілля та реагує, утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводи. Що їх більше, то більший ризик раку підшлункової залози, прямої кишки і молочної залози, свідчать досліди на тваринах. 

▪️ Маринуйте м’ясо з пряними травами та спеціями. Розмарин, орегано, чорний перець та чілі містять антиоксиданти, які стають на заваді утворенню канцерогенних сполук при нагріванні. Використовуйте для маринаду томатний чи лимонний сік, розведений яблучний оцет або соєвий соус, але не майонез. Олії не варто використовувати — їхнє нагрівання призводить до утворення шкідливих альдегідів і транс-жирів.

▪️ Загортайте м’ясо, рибу, кебаби у фольгу. Так жир буде менше капати на дрова, а страва вбиратиме менше кіптяви.

▪️ Додавайте овочі. Їх має бути стільки ж, скільки і м’яса, а краще — більше. 

▪️ Скоротіть час приготування. Це можна зробити наступним чином: порізати м’ясо на достатньо дрібні шматочки, щоб воно швидко просмажилося, і приготувати попередньо в мікрохвилівці чи духовці. На пікніку залишиться лише знову нагріти.

▪️ Готуйте на різній температурі.

"Цього непросто досягнути, але спробуйте смажити на невисокій температурі, щоб їжа не темнішала і не підгорала, а потім додайте жару. Так ви досягнете жаданої реакції Майяра — утворення скоринки. Але далеко та шкідливо процес не зайде, бо часу забракне", - вважає Супрун.

▪️ Пийте воду, лише воду.

"Так, сапераві гарно доповнює баранину, але насправді ви відчуваєте спрагу, і п’єте так багато через зневоднення. А безпечної дози алкоголю не існує. Крім того, алкоголь підвищить ризик травматизму чи потоплень, і після його вживання не можна сісти за кермо. А вода допоможе вам перетравити їжу і ніяк не зашкодить", - наголосила Супрун.
▪️ Дбайте про гігієну.

"Мийте руки з милом, і тримайте сире м’ясо окремо від решти продуктів. Не лишайте продукти на завтра без холодильника. Накривайте миті овочі, щоб на них не сідали мухи. Те, що впало, їсти уже не можна. Такі прості правила, але про них забувають, та мають харчове отруєння", - дала пораду вона.

І на останок Супрун порадила не смажити шашлики топлес.

“Візьміть переодягання. Смажити шашлики топлес (спекотно ж!) — погана традиція. По-перше, не варто знаходитися без одягу під сонячним промінням — це збільшує ризик опіків, раку шкіри та призводить до фотостаріння. По-друге, поліциклічні ароматичні вуглеводи потрапляють до шкіри, та збільшують ризик розвитку пухлин. Тому одягніть одяг із довгими рукавами і штани на барбекю-вечірку, а потім переодягніться”, — написала Супрун.

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