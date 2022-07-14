Сопротивление растет: в Мариуполе подожгли завод Сателлит – Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Пожар возник на мариупольском заводе Сателлит, советник городского головы Петр Андрющенко утверждает, что к этому имеет отношение сопротивление, пишет УНН.
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«Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод Сателлит. Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет… На месте мраZоты я бы начал оборачиваться чаще», - написал Андрющенко в Telegram-канале, обнародовав соответствующее видео дыма, поднимающегося от территории завода.
Детали
Советник городского головы напомнил, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов можно в бот @MMR_SendMe_bot.
Напомним
Ранее Андрющенко предупреждал о том, что в разрушенном Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации.
Оккупанты теперь пытаются вербовать людей из-за массового предложения работы пожарными инспекторами.