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Супротив зростає: у Маріуполі підпалили завод Сателіт - Андрющенко

Супротив зростає: у Маріуполі підпалили завод Сателіт - Андрющенко

Київ • УНН

 • 193055 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Пожежа виникла на маріупольському заводі Сателіт, радник міського голови Петро Андрющенко стверджує, що до цього причетний рух супротиву, пише УНН.

Цитата

«Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод Сателіт. Пожежа виникла не посто так. Як каже наш спротив - краще хай палає, аніж росіяний вкрадуть. То ж хороша новина. Спротив Маріуполю зростає… На місці мраZоти я б почав обертатись частіш», - написав Андрющенко у Telegram-каналі, оприлюднив відповідне відео диму, що піднімається від території заводу.

Деталі

Радник міського голови нагадав, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництві окупантів можна в бот @MMR_SendMe_bot.

Нагадаємо

Раніше Андрющенко попереджав про те, що у зруйнованому Маріуполі розпочалася чергова хвиля прихованої мобілізації.

Окупанти тепер намагаються вербувати людей через масову пропозицію роботи пожежними інспекторами.

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