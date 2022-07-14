Супротив зростає: у Маріуполі підпалили завод Сателіт - Андрющенко

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«Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод Сателіт. Пожежа виникла не посто так. Як каже наш спротив - краще хай палає, аніж росіяний вкрадуть. То ж хороша новина. Спротив Маріуполю зростає… На місці мраZоти я б почав обертатись частіш», - написав Андрющенко у Telegram-каналі, оприлюднив відповідне відео диму, що піднімається від території заводу.

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Радник міського голови нагадав, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництві окупантів можна в бот @MMR_SendMe_bot.

Нагадаємо

Раніше Андрющенко попереджав про те, що у зруйнованому Маріуполі розпочалася чергова хвиля прихованої мобілізації.

Окупанти тепер намагаються вербувати людей через масову пропозицію роботи пожежними інспекторами.