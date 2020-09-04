Соперник Меркель хочет заморозить строительство "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Соперник Ангелы Меркель и претендент на должность председателя Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц призвал на 2 года "заморозить" строительства газопровода "Северный поток-2" после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
"Фридрих Мерц (64 года), бывший руководитель парламентской группы в Союзе и претендент на пост главы ХДС призывает заморозить на два года строительство на газопроводе "Северный поток-2", - сообщили в СМИ.
По его словам, Европа должна реагировать сейчас.
"До сих пор я выступал за продолжение строительства трубопровода, несмотря на определенные уточнения. Но после отравления Навального Европа должна реагировать уже сейчас. Я предлагаю немедленно заморозить строительство на два года, то есть ввести мораторий. К сожалению, Путин понимает только этот язык", - сказал Фридрих Мерц.
Напомним, в Германии требуют пересмотреть реализацию "Северного потока-2" после отравления Навального.
Напомним, официальный представитель правительства Германии накануне заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".
Ранее у Путина заявили об отсутствии токсинов в организме Навального до его вывоза в Германию.