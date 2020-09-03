У Німеччині вимагають переглянути реалізацію "Північного потоку-2" після отруєння Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У четвер канцлер Німеччини Ангела Меркель зіткнулася з тиском з вимогою перегляду проекту газопроводу "Північний потік-2", після заяв про те, що опозиціонер Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок", передає УНН із посиланням на Reuters.
Так, після оприлюднення результатів досліджень, проведених німецькою клінікою, багато політиків у ФРН хочуть жорсткої відповіді на дії Кремля.
"Ми повинні проводити жорстку політику, ми повинні відповідати єдиною мовою, яку Путін розуміє - це продаж газу", - сказав німецькому радіо Норберт Реттген, глава парламентського комітету у закордонних справах Німеччини.
"Якщо будівництво газопроводу "Північний потік - 2" буде завершено зараз, це стане для Путіна максимальним підтвердженням і стимулом для продовження такої політики", - сказав він.
Голова Мюнхенської конференції з безпеки і колишній посол у Вашингтоні Вольфганг Ішингер також висловився щодо проекту.
"Якщо ми хочемо дати Москві чіткий сигнал з нашими партнерами, тоді економічні відносини повинні бути у порядку денному, а це означає, що не можна залишати поза увагою проект "Північний потік - 2", - сказав він.
Нагадаємо, офіційний представник уряду Німеччини напередодні заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок". Раніше у Путіна заявили про відсутність токсинів в організмі Навального до його вивезення до Німеччини.
Україна, в свою чергу, засудила черговий злочинний акт російської влади, яка "продовжує наступ на демократію і права людини в РФ і за кордоном".