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В Германии требуют пересмотреть реализацию "Северного потока-2" после отравления Навального

Киев • УНН

 • 15181 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В четверг канцлер Германии Ангела Меркель столкнулась с давлением с требованием пересмотра проекта газопровода "Северный поток-2", после заявлений о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Германии требуют пересмотреть реализацию "Северного потока-2" после отравления Навального

Так, после обнародования результатов исследований, проведенных немецкой клиникой, многие политики в ФРГ хотят жесткого ответа на действия Кремля.

"Мы должны проводить жесткую политику, мы должны отвечать единственным языком, который Путин понимает - это продажа газа", - сказал немецкому радио Норберт Реттген, глава парламентского комитета по иностранным делам Германии.

"Если строительство газопровода "Северный поток - 2" будет завершено сейчас, это станет для Путина максимальным подтверждением и стимулом для продолжения такой политики", - сказал он.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности и бывший посол в Вашингтоне Вольфганг Ишингер также высказался относительно проекта.

"Если мы хотим дать Москве четкий сигнал с нашими партнерами, тогда экономические отношения должны быть в повестке дня, а это значит, что нельзя оставлять без внимания проект "Северный поток - 2", - сказал он.

Напомним, официальный представитель правительства Германии накануне заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок". Ранее у Путина заявили об отсутствие токсинов в организме Навального до его вывоза в Германию.

Украина, в свою очередь, осудила очередной преступный акт российской власти, которая "продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом".

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