Суперник Меркель хоче заморозити будівництво "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Суперник Ангели Меркель і претендент на посаду голови Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц, закликав на 2 роки "заморозити" будівництва газопроводу "Північний потік-2" після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
“Фрідріх Мерц (64 роки), колишній керівник парламентської групи в Союзі та претендент на посаду голови ХДС, закликає заморозити на два роки будівництво на газопроводі "Північний потік-2", - повідомили в ЗМІ.
За його словами, Європа повинна реагувати зараз.
"Досі я виступав за продовження будівництва трубопроводу, незважаючи на певні уточнення. Але після отруєння Навального Європа повинна реагувати вже зараз. Я пропоную негайно заморозити будівництво на два роки, тобто ввести мораторій. На жаль, Путін розуміє лише цю мову ", - сказав Фрідріх Мерц.
Нагадаємо, у Німеччині вимагають переглянути реалізацію "Північного потоку-2" після отруєння Навального.
Нагадаємо, офіційний представник уряду Німеччини напередодні заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".
Раніше у Путіна заявили про відсутність токсинів в організмі Навального до його вивезення до Німеччини.