Сумщина: россияне атаковали регион одиннадцать раз, под удар попали четыре громады
Киев • УНН
Российские военные совершили 11 обстрелов Сумской области Украины, в результате которых прогремел 41 взрыв и были повреждены четыре приграничных громады. Во время обстрелов использовались минометы, артиллерия, ударные беспилотники и неуправляемые авиационные ракеты.
Российские военные атаковали Сумскую область в пятницу 11 раз. От обстрелов захватчиков страдали жители четырех общин расположенных в приграничной зоне. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.
В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Знобско-Новгородская громады.
Детали
По данным областной военной администрации оккупанты били по мирным украинским городам из минометов, артиллерии и били ударными дронами. В частности:
Белопольская громада: враг бил из минометов (13 взрывов) и артиллерии (7 взрывов). Также осуществлен ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолетов (10 взрывов).
Новослободская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов).
Краснопольская громада: зафиксирован сброс с БПЛА 3 взрывных устройств (ВОГ) (3 взрыва).
Зноб-Новгородская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
Дополнительно
По уточнению от прокуратуры Сумщины в течение последней недели россияне осуществили 535 обстрелов региона.
Сумщина: россияне атаковали регион одиннадцать раз, под удар попали четыре громады
Российские военные совершили 11 обстрелов Сумской области Украины, в результате которых прогремел 41 взрыв и были повреждены четыре приграничных громады. Во время обстрелов использовались минометы, артиллерия, ударные беспилотники и неуправляемые авиационные ракеты.
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