Сумщина: россияне атаковали регион одиннадцать раз, под удар попали четыре громады

Российские военные атаковали Сумскую область в пятницу 11 раз. От обстрелов захватчиков страдали жители четырех общин расположенных в приграничной зоне. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Знобско-Новгородская громады. - рассказали в ОВА.

Детали

По данным областной военной администрации оккупанты били по мирным украинским городам из минометов, артиллерии и били ударными дронами. В частности:

Белопольская громада: враг бил из минометов (13 взрывов) и артиллерии (7 взрывов). Также осуществлен ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолетов (10 взрывов).

Новослободская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксирован сброс с БПЛА 3 взрывных устройств (ВОГ) (3 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.

Дополнительно

По уточнению от прокуратуры Сумщины в течение последней недели россияне осуществили 535 обстрелов региона.