Оккупанты ударили по Сумской области из артиллерии и минометов: есть разрушения

Цитата



"Около 22:00 россияне дважды открывали огонь по Середино-Будской громаде. Сначала били из артиллерии. Было 5 взрывов. Из-за обстрелов пострадал 5-этажный дом", – написал Живицкий.



Детали



Как отметил глава ОВА, второй раз с территории россии ударили из минометов – зафиксировано 6 "прилетов". В этот раз обошлось без разрушений.

Напомним

24 ноября Дмитрий Живицкий сообщил об аварии на кабеле низкого напряжения. В результате без света осталась часть потребителей Сумской области.