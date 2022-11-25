Оккупанты ударили по Сумской области из артиллерии и минометов: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вчера вечером, 24 ноября, российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов Середино-Будскую громаду Сумской области – поврежден 5-этажный жилой дом. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Около 22:00 россияне дважды открывали огонь по Середино-Будской громаде. Сначала били из артиллерии. Было 5 взрывов. Из-за обстрелов пострадал 5-этажный дом", – написал Живицкий.
Детали
Как отметил глава ОВА, второй раз с территории россии ударили из минометов – зафиксировано 6 "прилетов". В этот раз обошлось без разрушений.
Напомним
24 ноября Дмитрий Живицкий сообщил об аварии на кабеле низкого напряжения. В результате без света осталась часть потребителей Сумской области.