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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38935 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Сумській області сталася аварія на кабелі низької напруги

У Сумській області сталася аварія на кабелі низької напруги

Київ • УНН

 • 805791 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Очільник Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький повідомив про аваріїюна кабелі низької напруги. Внаслідок цього без світла залишилися частина споживачів, передає УНН.

Деталі

Близько 20 години сталася аварія на кабелі низької напруги. Через це - аварійне відключення частини споживачів.
Ситуація не критична, енергетики працюють по ліквідації та заживленню споживачів.

Деталі вимкнень електроенергії на 25 листопада

На завтра у Сумах та області з 8:00 будуть застосовані планові вимкнення.

У Сумах - 2 через 6 годин (-2/+6)

В області - 2 через 2 години.

Аварійні виключення теж можуть бути.

Перед вимкненням подбайте про запаси води та їжі, зарядіть всі пристрої.

Нагадаємо

Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було відновлено через день після втрати доступу до зовнішнього електропостачання в результаті останнього інциденту.

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