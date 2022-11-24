На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання - МАГАТЕ

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"Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було відновлено через день після втрати доступу до зовнішнього електропостачання в результаті останнього інциденту, що свідчить про триваючі загрози ядерній безпеці під час збройного конфлікту в Україні", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

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В організації також цитують інформацію Енергоатома, що "проводяться пусконалагоджувальні роботи на енергоблоках РАЕС, ПУАЕС та ХАЕС. Протягом дня, якщо енергосистема буде готова, ці станції будуть підключені до електромережі". Станції покладалися на дизель-генератори для резервного живлення під час зупинки, відзначили в МАГАТЕ.

Доповнення

За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, переговори з Києвом та москвою щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС продовжуються, але тим часом директор попередив про можливі наслідки.