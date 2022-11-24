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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання - МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 893366 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції відновлено. Про це повідомило МАГАТЕ, пише УНН.

Цитата

"Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було відновлено через день після втрати доступу до зовнішнього електропостачання в результаті останнього інциденту, що свідчить про триваючі загрози ядерній безпеці під час збройного конфлікту в Україні", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Деталі

В організації також цитують інформацію Енергоатома, що "проводяться пусконалагоджувальні роботи на енергоблоках РАЕС, ПУАЕС та ХАЕС. Протягом дня, якщо енергосистема буде готова, ці станції будуть підключені до електромережі". Станції покладалися на дизель-генератори для резервного живлення під час зупинки, відзначили в МАГАТЕ.

Доповнення

За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, переговори з Києвом та москвою щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС продовжуються, але тим часом директор попередив про можливі наслідки. 

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