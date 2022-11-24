На Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение - МАГАТЭ

Цитата

"Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было восстановлено через день после потери доступа к внешнему электроснабжению в результате последнего инцидента, свидетельствующего о продолжающихся угрозах ядерной безопасности во время вооруженного конфликта в Украине", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Детали

В организации также цитируют информацию Энергоатома, что "проводятся пусконаладочные работы на энергоблоках РАЭС, ПУАЭС и ХАЭС. В течение дня, когда энергосистема будет готова, эти станции будут подключены к электросети". Станции полагались на дизель-генераторы для резервного питания во время остановки, отметили в МАГАТЭ.

Дополнение

По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, переговоры с Киевом и москвой по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, но между тем директор предупредил о возможных последствиях.