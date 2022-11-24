На Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение - МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено. Об этом сообщило МАГАТЭ, пишет УНН.
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"Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было восстановлено через день после потери доступа к внешнему электроснабжению в результате последнего инцидента, свидетельствующего о продолжающихся угрозах ядерной безопасности во время вооруженного конфликта в Украине", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
Детали
В организации также цитируют информацию Энергоатома, что "проводятся пусконаладочные работы на энергоблоках РАЭС, ПУАЭС и ХАЭС. В течение дня, когда энергосистема будет готова, эти станции будут подключены к электросети". Станции полагались на дизель-генераторы для резервного питания во время остановки, отметили в МАГАТЭ.
Дополнение
По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, переговоры с Киевом и москвой по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, но между тем директор предупредил о возможных последствиях.