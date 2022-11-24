В Сумской области произошла авария на кабеле низкого напряжения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий сообщил об аварии на кабеле низкого напряжения. В результате без света остались часть потребителей, передает УНН.
Детали
Около 20 часов произошла авария на кабеле низкого напряжения. Из-за этого – аварийное отключение части потребителей.
Ситуация не критична, энергетики работают по ликвидации и заживлению потребителей.
На завтра в Сумах и области с 8:00 будут применены плановые отключения.
В Сумах – 2 через 6 часов (-2/+6)
В области – 2 через 2 часа.
Аварийные исключения тоже могут быть.
Перед отключением позаботьтесь о запасах воды и пищи, зарядите все устройства.
Напомним
Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было восстановлено через день после потери доступа к внешнему электроснабжению в результате последнего инцидента.