Окупанти вдарили по Сумщині з артилерії та мінометів: є руйнування

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"Близько 22:00 росіяни двічі відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Спочатку гатили з артилерії. Було 5 вибухів. Через обстріл постраждав 5-поверховий будинок", – написав Живицький.



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Як зазначив голова ОВА, вдруге з території росії вдарили з мінометів – зафіксовано 6 "прильотів". Цього разу обійшлося без руйнувань.

Нагадаємо

24 листопада Дмитро Живицький повідомив про аварію на кабелі низької напруги. Внаслідок цього без світла залишилися частина споживачів Сумщини.