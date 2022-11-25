Окупанти вдарили по Сумщині з артилерії та мінометів: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вчора ввечері, 24 листопада, російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів Середино-Будську громаду Сумської області – пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Цитата
"Близько 22:00 росіяни двічі відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Спочатку гатили з артилерії. Було 5 вибухів. Через обстріл постраждав 5-поверховий будинок", – написав Живицький.
Деталі
Як зазначив голова ОВА, вдруге з території росії вдарили з мінометів – зафіксовано 6 "прильотів". Цього разу обійшлося без руйнувань.
Нагадаємо
24 листопада Дмитро Живицький повідомив про аварію на кабелі низької напруги. Внаслідок цього без світла залишилися частина споживачів Сумщини.