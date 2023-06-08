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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Сумщина: оккупанты атаковали область беспилотниками, один из них попал в школу

Киев • УНН

 • 70650 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Сумской области, в ночь на 8 июня и утром, оккупанты семь раз обстреляли приграничные районы. Зафиксировано 19 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram, пишет УНН.

Сумщина: оккупанты атаковали область беспилотниками, один из них попал в школу

Детали

Сообщается, что обстрелам подверглись Миропольская, Николаевская, Белопольская, Середино-Будская и Новослободская громады.

В Новослободской громаде был минометный обстрел, зафиксировано 5 взрывов. В Середино-Будской громаде враг бил из минометов, зафиксировано 4 взрыва.

По территории Миропольской громады россияне ударили беспилотниками.

Один "Shahed" попал в помещение школы. Возник пожар в пристройке к 2-этажному зданию школы. Еще один беспилотник попал в продуктовый магазин, третий - в нежилое помещение на территории общины.

Также в Николаевской сельской громаде произошло попадание беспилотника в ангар и зернохранилище агрофирмы. Повреждено несколько единиц тракторной техники.

Дополнение

В Сумской ОВА также сообщили, что утром 8 июня, оккупанты обстреляли из минометов Белопольскую громаду. Было зафиксировано 6 взрывов.

Напомним

В ночь на 7 июня оккупанты атаковали беспилотником гражданскую инфраструктуру Юнаковской громады. В результате атаки произошел пожар и разрушение одного частного жилого дома, в котором проживало две семьи. В одном доме погиб мужчина, в другом – погибла женщина, ее муж был госпитализирован. В офисе Генпрокурора сообщили, что начато производство по факту атаки беспилотника.

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