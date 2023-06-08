Сумщина: оккупанты атаковали область беспилотниками, один из них попал в школу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Сумской области, в ночь на 8 июня и утром, оккупанты семь раз обстреляли приграничные районы. Зафиксировано 19 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что обстрелам подверглись Миропольская, Николаевская, Белопольская, Середино-Будская и Новослободская громады.
В Новослободской громаде был минометный обстрел, зафиксировано 5 взрывов. В Середино-Будской громаде враг бил из минометов, зафиксировано 4 взрыва.
По территории Миропольской громады россияне ударили беспилотниками.
Один "Shahed" попал в помещение школы. Возник пожар в пристройке к 2-этажному зданию школы. Еще один беспилотник попал в продуктовый магазин, третий - в нежилое помещение на территории общины.
Также в Николаевской сельской громаде произошло попадание беспилотника в ангар и зернохранилище агрофирмы. Повреждено несколько единиц тракторной техники.
Дополнение
В Сумской ОВА также сообщили, что утром 8 июня, оккупанты обстреляли из минометов Белопольскую громаду. Было зафиксировано 6 взрывов.
Напомним
В ночь на 7 июня оккупанты атаковали беспилотником гражданскую инфраструктуру Юнаковской громады. В результате атаки произошел пожар и разрушение одного частного жилого дома, в котором проживало две семьи. В одном доме погиб мужчина, в другом – погибла женщина, ее муж был госпитализирован. В офисе Генпрокурора сообщили, что начато производство по факту атаки беспилотника.