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Сумщина: окупанти атакували область безпілотниками, один з них влучив у школу

Київ • УНН

 • 70650 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. У Сумській області, у ніч на 8 червня і зранку, окупанти сім разів обстріляли прикордонні райони. Зафіксовано 19 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram, пише УНН.

Сумщина: окупанти атакували область безпілотниками, один з них влучив у школу

Деталі

Повідомляється, що обстрілів зазнали Миропільська, Миколаївська, Білопільська, Середино-Будська та Новослобідська громади.

У Новослобідській громаді був мінометний обстріл, зафіксовано 5 вибухів. У Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, зафіксовано 4 вибухи.

По території Миропільської громади росіяни вдарили безпілотниками.

Один "Shahed" влучив в приміщення школи. Виникла пожежа у прибудові до 2-поверхової будівлі школи. Ще один безпілотник влучив в продуктовий магазин, третій - в нежитлове приміщення на території громади.

Також у Миколаївській сільській громаді відбулося влучання безпілотника в ангар та зерносховище агрофірми. Пошкоджено декілька одиниць тракторної техніки.

Доповнення

В Сумській ОВА також повідомили, що зранку 8 червня, окупанти обстріляли з мінометів Білопільську громаду. Було зафіксовано 6 вибухів.

Нагадаємо

У ніч на 7 червня окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру Юнаківської громади. Внаслідок атаки сталася пожежа та руйнування одного приватного житлового будинку, в якому проживало дві родини. У одному помешканні загинув чоловік, у іншому – загинула жінка, її чоловіка було госпіталізовано. В офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато провадження за фактом атаки безпілотника.

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