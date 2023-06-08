Сумщина: окупанти атакували область безпілотниками, один з них влучив у школу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Сумській області, у ніч на 8 червня і зранку, окупанти сім разів обстріляли прикордонні райони. Зафіксовано 19 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram, пише УНН.
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Повідомляється, що обстрілів зазнали Миропільська, Миколаївська, Білопільська, Середино-Будська та Новослобідська громади.
У Новослобідській громаді був мінометний обстріл, зафіксовано 5 вибухів. У Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, зафіксовано 4 вибухи.
По території Миропільської громади росіяни вдарили безпілотниками.
Один "Shahed" влучив в приміщення школи. Виникла пожежа у прибудові до 2-поверхової будівлі школи. Ще один безпілотник влучив в продуктовий магазин, третій - в нежитлове приміщення на території громади.
Також у Миколаївській сільській громаді відбулося влучання безпілотника в ангар та зерносховище агрофірми. Пошкоджено декілька одиниць тракторної техніки.
Доповнення
В Сумській ОВА також повідомили, що зранку 8 червня, окупанти обстріляли з мінометів Білопільську громаду. Було зафіксовано 6 вибухів.
Нагадаємо
У ніч на 7 червня окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру Юнаківської громади. Внаслідок атаки сталася пожежа та руйнування одного приватного житлового будинку, в якому проживало дві родини. У одному помешканні загинув чоловік, у іншому – загинула жінка, її чоловіка було госпіталізовано. В офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато провадження за фактом атаки безпілотника.