Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
kharkivХарьков
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  79369 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  108677 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  111021 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  106184 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  73587 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  74362 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152891 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167785 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172243 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151349 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  183317 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  323886 просмотра

Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

Размер микрогрантов для граждан, которые начинают собственный бизнес в Харькове и Харьковской области, будет увеличен вдвое - до 500 000 гривен на одного человека.

Экономика •   •  7088 просмотра
Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский

Украина имеет потенциал для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, формирует новые бригады для укрепления позиций, но нуждается в поддержке оружием и заказами для наполнения оборонного потенциала, поскольку лучшие солдаты не могут изменить ситуацию на поле боя без оружия.

Война •   •  9192 просмотра
Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают устанавливать последствия российской оккупации Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения, исследуя примененное оружие, загрязнение окружающей среды и нанесенный ущерб.

Война •   •  79369 просмотра
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден

На этой неделе США отправляют оружие и оборудование в Украину, чтобы помочь ей защититься от российских бомбардировок.

Война •   •  11022 просмотра
США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден

Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук

Центральная аналитическая лаборатория на Чернобыльской АЭС, которая была разграблена российскими войсками во время оккупации, уже восстановлена на 40% с помощью международных партнеров.

Общество •   •  10400 просмотра
Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук

Впервые с украинским дубляжом: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

GSC Game World выпустила новый трейлер с украинским дубляжом долгожданной игры S. T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, демонстрирующий Припять и Чернобыльскую атомную электростанцию.

Технологии •   •  8035 просмотра
Впервые с украинским дубляжом: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Парламент на ближайшем заседании рассмотрит заявление от Сольского об отставке - Стефанчук

Верховная Рада рассмотрит отставку Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины на следующем заседании.

политика •   •  8265 просмотра
Парламент на ближайшем заседании рассмотрит заявление от Сольского об отставке - Стефанчук

Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы

Информатора гру был приговорен к 11 годам лишения свободы за попытку предоставить российской военной разведке информацию об огневых позициях украинской артиллерии в Николаевской области, для нанесения прицельных ракетных ударов и ударов с беспилотников.

Война •   •  9916 просмотра
Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы

Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку

Huawei вернула себе первенство на китайском рынке смартфонов с долей 17%, в то время как Apple опустилась на 5-е место с падением поставок на 25%.

Новости Мира •   •  7949 просмотра
Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Новая команда министерства обороны Украины столкнулась с мощной информационной атакой и потенциальными грязными медиа-провокациями, вероятно, организованными бывшими поставщиками продовольствия для Вооруженных Сил, которые стремятся восстановить свою монополию на рынке продовольственного обеспечения ВСУ.

Криминал и ЧП •   •  115042 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ