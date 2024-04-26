Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

Микрогранты для Харькова и Харьковской области удвоят. Они составят до 500 тысяч гривен на одного гражданина, который решит начать собственное дело. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Также сегодня принимаем документ, которым, как и обещали, увеличиваем вдвое сумму микрогрантов для Харькова и Харьковской области. Отныне они будут составлять до полумиллиона гривен для одного гражданина, который решит начать собственное дело - заявил Шмыгаль.

Напомним

Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщала, что в 2024 году для предпринимателей Харьковщины предусмотрено выделение 1,5 млрд гривен в рамках программы поддержки бизнеса.