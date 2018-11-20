Сумчанин дважды за пять лет стал победителем лотереи "Лото-Забава"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Житель Сумской области Николай Шапаренко дважды за пять лет стал победителем лотереи "Лото-Забава", передает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора государственных лотерей "М.С.Л.".
Впервые удача улыбнулась ему в 2013 году, когда он выиграл сразу 100 тыс. грн.
Все последующие годы он не терял надежды выиграть вновь, и 11 ноября 2018 года его надежды оправдались - он стал финальным победителем акции "Злови машину на День народження" и новым владельцем авто JAC S2 стоимостью 400 тыс. грн.
В "М.С.Л." напомнили, что акция "Злови машину на День народження" проводилась в каждом тираже, начиная с 21 октября.
"В целом в акции были разыграны призы на общую сумму 1 600 000 гривен, которые выиграли четверо игроков из Донецкой, Днепропетровской, Сумской областей и Киева соответственно", - сообщили в компании.