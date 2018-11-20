Сумчанин двічі за п’ять років став переможцем лотереї "Лото-Забава"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Житель Сумської області Микола Шапаренко двічі за п’ять років став переможцем лотереї “Лото-Забава”, передає УНН із посиланням на прес-службу оператора державних лотерей "М.С.Л.".
Уперше удача посміхнулася йому у 2013 році, коли він виграв одразу 100 тис. грн.
Усі подальші роки він не втрачав надії виграти знов, і 11 листопада 2018 року його надії справдилися – він став фінальним переможцем акції "Злови машину на День народження" і новим власником авто JAC S2 вартістю 400 тис. грн.
У "М.С.Л." нагадали, що акція "Злови машину на День народження" проводилася щотиражу, починаючи з 21 жовтня.
"У цілому в акції були розіграні призи на загальну суму 1 600 000 гривень, які виграли четверо гравців з Донецької, Дніпропетровської, Сумської областей та Києва відповідно", - повідомили у компанії.