Сумма средств, которые вывел Тарпан с украинских счетов, равна стоимости апартаментов во Франции, что должна была купить его экс-жена - данные ОО

Детали

По информации нардепа и ОО “Совет общественной безопасности” (обращение которого получил депутат), один из личных счетов Руслана Тарпана «в 2015 году был пополнен двумя денежными переводами из его личных украинских счетов на 3,2 миллиона евро».

Цитата

"По мнению правоохранителей Монако, эти средства могут быть добыты незаконным путем на территории Украины.

Часть из этих денег бизнесмен-беглец впоследствии перевел на другой счет в Дубай. И из этих же средств он осуществил перевод на счет собственной компании “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, зарегистрированной на Маврикии.

Кроме того, имели место транзакции значительных сумм в пользу компании “SCI HERITAGE” и на счет экс-жены Тарпана Оксаны Шишовской, которая была мажоритарным владельцем компании “SCI PENTAGONE”. Оксана Шишовская с помощью этой компании должна была приобрести недвижимость на юге Франции “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN”, - говорится в заявлении ГО.

Важно

В свою очередь, журналисты УНН нашли объявление о продаже недвижимости во Франции, имеющее аналогичное название - "GRAND HOTEL DU CAP MARTIN".

Это люксовые апартаменты, стоимость которых, согласно объявлению, составляет (по странному совпадению) ровно 3,2 млн евро. То есть равную такую ​​же сумму, которая указана в заявлении ОО как поступившая «с украинских счетов».

Напомним

По данным по международно-правовому поручению к украинским правоохранительным органам, Монако подозревает Руслана Тарпана в легализации доходов, полученных преступным путем, не исключая, что «грязные» деньги тот мог «нелегально извлечь» из проекта «Глубоководный выпуск».

Также напомним, что Государственная служба мониторинга Украины засекретила информацию о расследовании финансовых операций разыскиваемого Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской, ссылаясь на то, что информация «о финансовых операциях и их участниках (…) может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (…) а/или другими незаконными финансовыми операциями, является тайной финансового мониторинга”.

В общем, по данным следствия, пока строили “глубоководный выпуск” иностранные счета семейства Тарпанов пополнились более чем на 10 млн долларов.