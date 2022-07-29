Сума коштів, які вивів Тарпан з українських рахунків, дорівнює вартості апартаментів у Франції, що мала купити його ексдружина - дані ГО

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28815 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 73834 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 116280 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 167915 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 165813 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167659 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145916 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114750 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107988 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304865 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118802 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88668 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175989 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 75551 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 63770 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175989 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 304864 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566897 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511069 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 711955 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32777 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88668 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118802 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141943 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155522 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Сума коштів, які вивів Тарпан з українських рахунків, дорівнює вартості апартаментів у Франції, що мала купити його ексдружина - дані ГО

Сума коштів, які вивів Тарпан з українських рахунків, дорівнює вартості апартаментів у Франції, що мала купити його ексдружина - дані ГО

Київ • УНН

 • 288107 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Колишній депутат Руслан Тарпан, якому в Україні обрана міра запобіжного заходу у вигляді заочного арешту через можливі махінації на проекті «Глибоководний випуск», міг частину незаконно здобутих коштів з цього проекту переводити на свої дубайські рахунки. Про це йдеться у запиті народного депутата від “Слуги народу” Олександра Куницького до голови Державної служби фінансового моніторингу України із вимогою про проведення перевірки, передає УНН.

Деталі

За інформацією нардепа та ГО “Рада громадської безпеки” (звернення якої отримав депутат), один з особистих рахунків Руслана Тарпана «у 2015 році був поповнений двома грошовими переказами з його особистих українських рахунків на 3,2 мільйона євро». 

Цитата

"На думку правоохоронців Монако, ці кошти можуть бути здобуті незаконним шляхом на території України.

Частину з цих грошей бізнесмен-втікач згодом перевів на інший рахунок в Дубай. І з цих же коштів він здійснив переказ на рахунок власної компанії “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, яка зареєстрована на Маврикії.

Крім того, мали місце транзакції значних сум на користь компанії “SCI HERITAGE” та на рахунок ексдружини Тарпана Оксани Шишовської, яка була мажоритарним власником компанії “SCI PENTAGONE”. Оксана Шишовська за допомогою цієї компанії мала придбати нерухомість на півдні Франції “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN”, - йдеться у заяві ГО.

Важливо

Своєю чергою, журналісти УНН знайшли оголошення щодо продажу нерухомості у Франції, що має аналогічну назву - "GRAND HOTEL DU CAP MARTIN".

Це люксові апартаменти, вартість яких, згідно з оголошенням, становить (за дивним збігом) рівно 3,2 млн євро. Тобто рівну таку ж суму, яка вказана у заяві ГО як така, що «надійшла з українських рахунків».

Нагадаємо

За даними з міжнародно-правового доручення до українських правоохоронних органів, Монако підозрює Руслана Тарпана в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, не виключаючи, що «брудні» гроші той міг «нелегально отримати» з проекту «Глибоководний випуск». 

Також нагадаємо, що Державна служба моніторингу України засекретила інформацію про розслідування фінансових операцій розшукуваного Руслана Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської, посилаючись на те, що інформація «про фінансові операції та їх учасників (…) може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (…) а/або іншими незаконними фінансовими операціями, є таємницею фінансового моніторингу”.

Загалом, за даними слідства, поки будували “Глибоководний випуск” іноземні рахунки сімейства Тарпанів поповнилися на понад 10 млн доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27