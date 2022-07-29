Сума коштів, які вивів Тарпан з українських рахунків, дорівнює вартості апартаментів у Франції, що мала купити його ексдружина - дані ГО

Деталі

За інформацією нардепа та ГО “Рада громадської безпеки” (звернення якої отримав депутат), один з особистих рахунків Руслана Тарпана «у 2015 році був поповнений двома грошовими переказами з його особистих українських рахунків на 3,2 мільйона євро».

Цитата

"На думку правоохоронців Монако, ці кошти можуть бути здобуті незаконним шляхом на території України.

Частину з цих грошей бізнесмен-втікач згодом перевів на інший рахунок в Дубай. І з цих же коштів він здійснив переказ на рахунок власної компанії “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, яка зареєстрована на Маврикії.

Крім того, мали місце транзакції значних сум на користь компанії “SCI HERITAGE” та на рахунок ексдружини Тарпана Оксани Шишовської, яка була мажоритарним власником компанії “SCI PENTAGONE”. Оксана Шишовська за допомогою цієї компанії мала придбати нерухомість на півдні Франції “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN”, - йдеться у заяві ГО.

Важливо

Своєю чергою, журналісти УНН знайшли оголошення щодо продажу нерухомості у Франції, що має аналогічну назву - "GRAND HOTEL DU CAP MARTIN".

Це люксові апартаменти, вартість яких, згідно з оголошенням, становить (за дивним збігом) рівно 3,2 млн євро. Тобто рівну таку ж суму, яка вказана у заяві ГО як така, що «надійшла з українських рахунків».

Нагадаємо

За даними з міжнародно-правового доручення до українських правоохоронних органів, Монако підозрює Руслана Тарпана в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, не виключаючи, що «брудні» гроші той міг «нелегально отримати» з проекту «Глибоководний випуск».

Також нагадаємо, що Державна служба моніторингу України засекретила інформацію про розслідування фінансових операцій розшукуваного Руслана Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської, посилаючись на те, що інформація «про фінансові операції та їх учасників (…) може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (…) а/або іншими незаконними фінансовими операціями, є таємницею фінансового моніторингу”.

Загалом, за даними слідства, поки будували “Глибоководний випуск” іноземні рахунки сімейства Тарпанів поповнилися на понад 10 млн доларів.