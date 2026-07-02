Сухая жаркая погода в большинстве областей Украины 2 июля, дожди только на западе - Гидрометцентр

В четверг, 2 июля, на большей части территории Украины ожидается малооблачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, ситуацию в большинстве областей продолжит определять сухой раскаленный воздух тропического происхождения и поле слабо повышенного давления, поэтому сохранится сухая жаркая погода.

Лишь в западные области поступит активный атмосферный фронт из Западной Европы, который создаст неустойчивую погоду с дождями разной интенсивности (от умеренных днем местами до значительных). Жара немного спадет - прогнозируют в Гидрометцентре.

Там уточнили, что в западных областях ожидается переменная облачность, умеренные, днем местами значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории малооблачно, без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 29-34°, в центральных и южных областях местами сильная жара 35-37°, в западных областях 26-31° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 2 июля будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха +31°...+33°.

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