Сухая погода сохранится до конца октября - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сухая и по ночам морозная погода сохранится в Украине до конца текущего месяца. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 27 октября – без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° до 2° мороза, на крайнем востоке страны и высокогорье Карпат 4-9° мороза, на юге Одесской области 3-8° тепла; днем 8-13° тепла.
Погода без дождя будет и 28-29 октября, ветер ослабнет до 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в Карпатском регионе, 28 октября и восточных областях местами 1-6° мороза; днем 9-14° тепла, в западных и южных областях местами 15-18°.
Конец месяца, 30-31 октября, также не будет сопровождаться осадками. Температура ночью 0-6° тепла, на юге 3-8°; днем 9-15°, в западных областях 12-17°.
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