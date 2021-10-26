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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Суха погода утримається до кінця жовтня - синоптики

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Суха і ночами морозна погода утримається в Україні до кінця поточного місяця. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Суха погода утримається до кінця жовтня - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, 27 жовтня - без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на крайньому сході країни та високогір'ї Карпат 4-9° морозу, на півдні Одещини 3-8° тепла; вдень 8-13° тепла.

Бездощова погода буде 28-29 жовтня, вітер послабне до 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в Карпатському регіоні, 28 жовтня і східних областях місцями 1-6° морозу; вдень 9-14° тепла, в західних та південних областях місцями 15-18°.

Кінець місяця, 30-31 жовтня, також не супроводжуватиметься опадами. Температура вночі 0-6° тепла, на півдні 3-8°; вдень 9-15°, в західних областях 12-17°.

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