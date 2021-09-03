Сухая и прохладная погода: прогноз на сегодня

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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 107754 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 124776 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 128596 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 188316 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 221833 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 139003 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131317 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 204467 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125451 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 184653 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Сухая и прохладная погода: прогноз на сегодня

Сухая и прохладная погода: прогноз на сегодня

Киев  •  УНН

 • 35451 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сегодня по Украине ожидается сухая погода, температура воздуха не будет превышать 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 3 сентября без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь.

Ветер западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 15-20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 8-10°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°, в Киеве ночью 6-8°, днем 17-19°.

Добавим

Сегодня, 3 сентября, в мире отмечают День небоскреба, а верующие чтят память апостола от 70-ти Фаддея и память мученицы Вассы Алонской.

Украинские Национальные Новости

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