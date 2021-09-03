Суха і прохолодна погода: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Сьогодні по Україні очікується суха погода, температура повітря не перевищуватиме 20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 3 вересня без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ.
Вітер західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 8-10°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°, у Києві вночі 6-8°, вдень 17-19°.
Додамо
Сьогодні, 3 вересня, у світі відзначають День хмарочоса, а віряни шанують пам'ять апостола від 70-ти Тадея та пам’ять мучениці Васси Алонської.