3 вересня відзначають День хмарочоса

День хмарочоса

3 вересня проводиться День хмарочоса. Найперший хмарочос був побудований в 1885 році в Чикаго. Це була будівля страхової компанії The Home Insurance Building, яка мала 10 поверхів. Автор проекту — американський архітектор Вільям Ле Барон Дженні.

Релігійні свята

3 серпня віряни шанують пам’ять святого Тадея — апостола від 70-ти (так називали учнів Ісуса Христа, що не входять в число найближчих, а також учнів дванадцяти апостолів). Тадей народився у сирійському місті Едессі. Прийшовши одного разу до Єрусалима на свято, він почув проповідь Іоана Предтечі і прийняв від нього хрещення в Йордані. Пізніше, зустрівши Ісуса, він став його учнем. Після страти Христа і його воскресіння апостол Тадей вирушив проповідувати в Сирію і Месопотамію.

У давнину вважали, якщо на Тадея небо чисте і сонце світить ясно, така сама погода буде весь наступний місяць.

Зокрема, 3 вересня шанують пам’ять мучениці Васси Алонської разом із трьома її синами.

Мучениця була дружиною язичницького жерця. Ще з дитинства вона була вихована в християнській вірі, яку передала всім синам та навчила їх благочестивому життю.

Сім’я жила в часи правління імператора Максиміана (305-311 рр.), який переслідував християн. Чоловік святої мучениці, ревний язичник, вирішив донести на свою дружину і дітей.

Навіть перед судом мати з синами відмовились приносити жертву ідолам. Тоді розлючений правитель наказав катувати синів на очах у матері.

У п’ятницю, 3 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Дорофей, Єфрем, Ігнатій, Марфа, Павло.