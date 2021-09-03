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3 сентября отмечают День небоскреба

3 сентября отмечают День небоскреба

Киев  •  УНН

 • 23978 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сегодня, 3 сентября, в мире отмечают День небоскреба, а верующие чтят память апостола от 70-ти Фаддея и память мученицы Вассы Алонской, пишет УНН.

День небоскреба

3 сентября проводится День небоскреба. Самый первый небоскреб был построен в 1885 году в Чикаго. Это было здание страховой компании The Home Insurance Building, которое имело 10 этажей. Автор проекта — американский архитектор Уильям Ле Барон Дженни.

Религиозные праздники

3 августа верующие чтят память святого Фаддея — апостола от 70-ти (так называли учеников Иисуса Христа, не входящих в число близких, а также учеников двенадцати апостолов). Фаддей родился в сирийском городе Эдессе. Придя однажды в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь Иоанна Предтечи и принял от него крещение в Иордане. Позже, встретив Иисуса, он стал его учеником. После казни Христа и его воскресение апостол Фаддей отправился проповедовать в Сирию и Месопотамию.

Древние считали, если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, такая же погода будет весь следующий месяц.

В частности 3 сентября чтят память мученицы Вассы Алонской вместе с тремя ее сыновьями.

Мученица была женой языческого жреца. Еще с детства она была воспитана в христианской вере, которую передала всем сыновьям и научила их благочестивому жизни.

Семья жила во времена правления императора Максимиана (305-311 гг.), Который преследовал христиан. Муж святой мученицы, ревностный язычник, решил донести на свою жену и детей.

Даже перед судом мать с сыновьями отказались приносить жертву идолам. Тогда разъяренный правитель приказал пытать детей на глазах у матери.

В пятницу, 3 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Дорофей, Ефрем, Игнатий, Марфа, Павел.

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