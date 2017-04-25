Судебное заседание по делу экс-нардепа А.Шепелева состоится 3 мая

По информации пресс-службы, подготовительное судебное заседание по А.Шепелева назначено на 11:00 3 мая. В суде добавили, что это не первое заседание, предварительное слушание переносилось.

Кроме того, в "Правительственном курьере" за 25 апреля опубликовано вызов в Деснянский районный суд А.Шепелева качестве обвиняемого в уголовном производстве по ч.2. ст.369 (дача взятки), ч.3. 369 и ч.2. ст.393 (побег из мест лишения свободы или из-под стражи) УК.

В повестке указано, что в случае неявки обвиняемого в суд, "данное объявление считается надлежащим уведомлением и рассмотрение дела возможно по процедуре специального судебного производства".

Напомним, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины вызвала официальной повесткой бывшего народного депутата Александра Шепелева на допрос 25 апреля для открытия материалов уголовного производства по подозрению в организации убийства и покушения на убийство.

Как сообщал УНН, 6 июля 2014 с Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи убежал бывший народный депутат Александр Шепелев, который подозревается в организации умышленного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях.

3 апреля 2015 Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева.

В августе 2016 года на ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в выдаче бывшего народного депутата Александра Шепелева.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в августе сообщил, что экс-нардеп Александр Шепелев согласился работать на ФСБ РФ, в результате чего было открыто в отношении него уголовное производство по статье "госизмена".