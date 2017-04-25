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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34372 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100498 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152264 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114811 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115549 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111977 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103912 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Судебное заседание по делу экс-нардепа А.Шепелева состоится 3 мая

Судебное заседание по делу экс-нардепа А.Шепелева состоится 3 мая

Киев  •  УНН

 • 17159 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Деснянский районный суд Киева назначил подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению в даче взятки и побега из-под стражи бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

По информации пресс-службы, подготовительное судебное заседание по А.Шепелева назначено на 11:00 3 мая. В суде добавили, что это не первое заседание, предварительное слушание переносилось.

Кроме того, в "Правительственном курьере" за 25 апреля опубликовано вызов в Деснянский районный суд А.Шепелева качестве обвиняемого в уголовном производстве по ч.2. ст.369 (дача взятки), ч.3. 369 и ч.2. ст.393 (побег из мест лишения свободы или из-под стражи) УК.

В повестке указано, что в случае неявки обвиняемого в суд, "данное объявление считается надлежащим уведомлением и рассмотрение дела возможно по процедуре специального судебного производства".

Напомним, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины вызвала официальной повесткой бывшего народного депутата Александра Шепелева на допрос 25 апреля для открытия материалов уголовного производства по подозрению в организации убийства и покушения на убийство.

Как сообщал УНН, 6 июля 2014 с Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи убежал бывший народный депутат Александр Шепелев, который подозревается в организации умышленного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях.

3 апреля 2015 Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева.

В августе 2016 года на ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в выдаче бывшего народного депутата Александра Шепелева.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в августе сообщил, что экс-нардеп Александр Шепелев согласился работать на ФСБ РФ, в результате чего было открыто в отношении него уголовное производство по статье "госизмена".

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