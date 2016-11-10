Судебное заседание по делу 2 мая перенесли из-за болезни судьи
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня в Малиновском суде Одессы должно было пройти заседание по делу 2 мая. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В связи с тем, что судья Сергей Журик не явился на заседание, рассмотрение дела перенесли на другой день. В пресс-службе Малиновского суда объяснили, что сейчас судья находится на больничном.
Следующее заседание по делу состоится уже через неделю 17 ноября.
Напомним, во время предыдущего заседания 28 октября суд принял решение наложить денежный штраф на двух подсудимых за неявку, и удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном приводе в суд подсудимого Сергея Рудика.