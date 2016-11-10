Судебное заседание по делу 2 мая перенесли из-за болезни судьи

В связи с тем, что судья Сергей Журик не явился на заседание, рассмотрение дела перенесли на другой день. В пресс-службе Малиновского суда объяснили, что сейчас судья находится на больничном.

Следующее заседание по делу состоится уже через неделю 17 ноября.

Напомним, во время предыдущего заседания 28 октября суд принял решение наложить денежный штраф на двух подсудимых за неявку, и удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном приводе в суд подсудимого Сергея Рудика.