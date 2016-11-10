Судове засідання у справі 2 травня перенесли через хворобу судді
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні у Малиновському судді Одеси повинно було пройти засідання у справі 2 травня. Про це повідомляє кореспондент УНН.
У зв'язку з тим, що суддя Сергій Журик не з'явився на засідання, розгляд справи перенесли на інший день. У прес-службі Малиновського суду пояснили, що наразі суддя знаходиться на лікарняному.
Наступне засідання по справі відбудеться вже за тиждень 17 жовтня.
Нагадаємо, під час попереднього засідання 28 жовтня суд прийняв рішення накласти грошовий штраф на двох підсудних за неявку, і задовольнив клопотання прокурора про примусовий привід до суду підсудного Сергія Рудика.