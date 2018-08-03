Судебная реформа в Польше: чтобы не выходить на пенсию судьи приостановили закон

Постановление Верховного суда означает, что к моменту решения этих вопросов как Государственный совет судопроизводства, так и президент Польши не должны предпринимать никаких действий, касающихся процедур в отношении судей, которым исполнилось 65 лет.

Министр Канцелярии президента Польши Анджей Дера подтвердил, что постановление Верховного суда от 2 августа нарушило правовые нормы польского государства.



По мнению Канцелярии президента Польши, действия Верховного суда не имеют правовой основы.

"То, что сделал Верховный суд нерезультативно. Это никак не влияет ни на президента, ни на Государственный совет судопроизводства. Это постановление не имеет правовой основы. То, что не имеет под собой правовой основы, не должно действовать в Польше. Это отрицание демократии", - сказал Анджей Дераа.



Согласно закону о Верховном суде, который вступил в силу 3 апреля, судьи, которым исполнилось 65 лет, должны выйти на пенсию в течение 3 месяцев со дня начала действия закона.

Напомним, Польша ответила Европейской комиссии на ее обвинения относительно положений закона о Верховном суде. В Варшаве отметили, что по соглашениям ЕС, организация судоустройства является исключительной компетенцией стран-членов.