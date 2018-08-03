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Судова реформа у Польщі: щоб не виходити на пенсію судді призупинили закон

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Верховний суд виніс рішення, згідно з яким він призупинив застосування трьох розпоряджень, що стосуються виходу суддів Верховного суду на пенсію, у зв'язку із внесеннями до Європейського суду п'ятьма питаннями. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Постанова Верховного суду означає, що до моменту вирішення цих питань як Державна рада судочинства, так і президент Польщі не повинні здійснювати жодних дій, що стосуються процедур стосовно суддів, яким виповнилося 65 років.

Міністр Канцелярії президента Польщі Анджей Дера ствердив, що постанова Верховного суду від 2 серпня порушила правові норми польської держави.

На думку Канцелярії президента Польщі, дії Верховного суду не мають правового підґрунтя.

"Те, що зробив Верховний суд, не результативно. Це жодним чином не впливає ані на президента, ані на Державну раду судочинства. Ця постанова не має правової основи. Те, що не має під собою правового підґрунтя, не повинно діяти в Польщі. Це заперечення демократії", - сказав Анджей Дера.

Відповідно до закону про Верховний суд, що набув чинності 3 квітня, судді, яким виповнилося 65 років, повинні вийти на пенсію протягом 3 місяців з дня початку дії закону.

Нагадаємо, Польща відповіла Європейській комісії на її звинувачення щодо положень закону про Верховний суд. У Варшаві наголосили, що згідно із угодами ЄС, організація судоустрою є винятковою компетенцією країн-членів.

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