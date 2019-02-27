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Судно "Норд" больше не будут выставлять на аукцион

Судно "Норд" больше не будут выставлять на аукцион

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) больше не будет выставлять арестованное судно "Норд" на аукцион. Об этом сообщили в Национальном агентстве в ответ на информационный запрос УНН.

"Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества [...] Национальным агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами (судном "Норд" - ред.), а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях", - отметили в Национальном агентстве.

В Нацагентстве добавили, что на результаты торгов могло повлиять и негативное информационное поле, сформированное соседней страной-агрессором, что потенциально уменьшает возможность покупки сейнера за пределами территориальных вод Украины.

Напомним, 25 марта 2018 года в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.

Прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.

Как сообщал УНН, госпредприятие "СЕТАМ" три раза не смогло провести торги по продаже арестованного крымского рыболовного судна "Норд".

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