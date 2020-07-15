Судью-перебежчицу из Крыма будут судить за госизмену

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Апелляционного суда АРК, которая перешла на службу в оккупационные судебные органы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры автономии.

"Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Апелляционного суда АР Крым по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что "гражданка Украины, будучи судьей Апелляционного суда АР Крым, после оккупации полуострова в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта".

"Принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов, способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины. В частности, в составе незаконно созданного "Верховного суда Республики Крым Российской Федерации" принимала "судебные решения" по делам по российскому законодательству", - сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Напомним, Верховный Суд назначил к рассмотрению дело экс-депутата из Крыма Ганыша.

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